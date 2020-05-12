ضبط مخبز تصرف في 1197 شيكارة دقيق في بكفر الدوار

شنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن البحيرة، اليوم، بالاشتراك مع مديرية التموين بإشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية، للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، حفاظًا على صحة المواطنين، وكذلك مواجهة الغلاء وجشع التجار ومراقبة الأسواق لتخفيض أسعار السلع ومنع الظواهر الاحتكارية.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من العقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة، بتمكن إدارة تموين كفر الدوار برئاسة المهندس مصطفى الزمراني، من شن حملة لضبط المخالفين.

وأسفرت الحملات بقيادة المهندس عادل حمادة الرقابة التموينية، عن

ضبط مخبز قام بالتصرف في 1197شيكارة دقيق بعدد 60 طن ،بكفر الدوار بالبيع في السوق السوداء ويهرب الماكينة لاحد تجار مشروع جمعيتي للاستيلاء على الدعم .

تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.