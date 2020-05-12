مخاوف في كوريا الجنوبية من تزايد حالات إصابة كورونا

أعربت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عن مخاوفها اليوم الثلاثاء في أعقاب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المرتبطة بالنوادي والحانات في العاصمة سول.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها القول إن أعداد الإصابات التي تعود لبؤرة في منطقة ايتوان في سول، التي تعرف بالحياة الليلية والحانات والمطاعم، ارتفعت بحلول اليوم إلى 102 حالة.

وذكرت يونهاب أن من بين حالات الإصابة المؤكدة، 73 شخصا كانوا قد زاروا منشآت في منطقة ايتوان، والذين نقلوا العدوى لـ29 شخصا من أفراد أسرهم أو معارفهم.

وقال متحدث باسم مكتب العمدة بارك وون سون أمس الاثنين إن سول تريد تحديد 5517 شخصا زاروا منشآت في منطقة ايتوان في الفترة ما بين 27 نيسان/أبريل الماضي و8 مايو الجاري. وجرى فحص أكثر من 3000 شخص كانوا قد زاروا ملاهي ليلية أو تواصلوا مع اشخاص زاروا هذه المنشآت.

وكانت كوريا الجنوبية قد سجلت 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت السلطات الصحية اليوم الثلاثاء.

ويرتفع العدد الإجمالي للإصابات بذلك إلى 10 آلاف و936 حالة، حسبما أفادت المراكز الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.