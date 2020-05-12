الصحة الفلسطينية: لا إصابات بكورونا لليوم الخامس على التوالي

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الثلاثاء أنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الخامس على التوالي، بعد إجراء فحوصات مخبرية لقرابة 1000 عينة من جميع المحافظات، فيما سجلت 15 حالة شفاء جديدة.

وأشارت وزيرة الصحة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- إلي أن 8 حالات شفاء سجلت في مدينة القدس وحالة واحدة في ضواحيها، و5 حالات في محافظة الخليل، وحالة واحدة في محافظة رام الله والبيرة.

وأوضحت أن الحصيلة الإجمالية للمتعافين في فلسطين ارتفعت إلى 382 حالة، أي بنسبة 69.8% من مجمل الإصابات المسجلة، فيما استقر عدد الإصابات عند 547 حالة في جميع المحافظات الفلسطينية.