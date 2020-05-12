تراجع طفيف لأسعار الدواجن البيضاء

«الثروة الداجنة»: السعر للمستهلك يتراوح بين 33 و35 جنيها

شهدت أسعار الدواجن تراجعا طفيفا؛ حيث انخفض سعر الكيلو جنيها واحدا، مقارنة بالأسبوع الماضى، بعدما انخفضت معدلات الطلب على السلعة بشكل أكبر، خلال الأيام الجارية، ليتراوح سعر الكيلو بين 33 جنيها و36 جنيها بحسب كل منطقة، وفقا لتأكيدات عدد من التجار.

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية: إن أسعار الدواجن البيضاء انخفضت بشكل طفيف فى المزارع ليصل سعر الكيلو بين 28 و30 جنيها، مؤكدا أن أسواق الطيور تخضع لآلية العرض والطلب فى مسألة تحديد الأسعار.

وأضاف السيد فى تصريح لـ«لشروق»، أن سعر الكيلو بأسواق التجزئة يجب ألا يزيد عن 33 إلى 35 جنيها، بحد أقصى، لافتا إلى أن سعر كيلو الدواجن البلدى بالمزرعة يبلغ نحو 35 جنيها.

وفى جولة ميدانية لـ«الشروق»، لرصد آراء تجار الدواجن قال أحد أصحاب محلات الدواجن بمنطقة شبرا مصر، يدعى عبدالرحمن المنشاوى، إن الفترة الحالية تشهد انخفاضا فى حركة البيع والشراء، موضحا أنه من عادات المواطنين شراء كمية دواجن تكفيه على مدى الشهر وهو ما حدث بالفعل منذ بداية شهر رمضان الكريم.

وأضاف المنشاوى، لـ«الشروق»، أن سعر الكيلو للدواجن البيضاء يتراوح بين 33 و34 جنيها، وسعر الكيلو للدواجن الحمراء يتراوح بين 45 و47 جنيها، وسعر الكيلو للوراك يتراوح بين 30 و31 جنيها.

وفى السياق ذاته، قال أحد أصحاب محالات الدواجن، بمنطقة حلوان، يدعى حمدى إمام: إن نسبة الإقبال على الشراء تراجعت من جانب المواطنين ولم تكن كبداية الشهر، موضحا أنه مع قدوم عيد الفطر المبارك نتوقع زيادة فى الإقبال مرة أخرى، خاصة مع انتهاء مخزون المواطنين.

وأكد إمام، لـ«الشروق»، أن سعر الكيلو للدواجن البيضاء يتراوح بين 33 و36 جنيها، كذلك سعر الكيلو للدواجن الحمراء يتراوح بين 46 و48 جنيها، كما يصل سعر الكيلو للأوراك إلى 32 جنيها.

وأوضح محمد صبرى، تاجر آخر بمنطقة الصف الجيزة، أن التراجع الطفيف بأسعار الدواجن أمر متوقع خاصة مع تراجع إقبال المواطنين، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن قابلة للتراجع مرة أخرى خلال الأيام المقبلة حال استمرار تراجع معدلات الطلب.