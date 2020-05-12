مخاوف في كوريا الجنوبية من تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا

أعربت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، عن مخاوفها، اليوم الثلاثاء، في أعقاب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المرتبطة بالنوادي والحانات في العاصمة سول.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها القول إن أعداد الإصابات التي تعود لبؤرة في منطقة ايتايوون في سول، التي تعرف بالحياة الليلية والحانات والمطاعم، ارتفعت بحلول اليوم إلى 102 حالة.

وذكرت يونهاب أن من بين حالات الإصابة المؤكدة، 73 شخصا كانوا قد زاروا منشآت في منطقة ايتايوون ، والذين نقلوا العدوى لـ29 شخصا من أفراد أسرهم أو معارفهم.

ويبحث مسؤولو الصحة الآن عن مزيد من الأشخاص والمعارف المحتملين الذين يمكن أن يكونوا قد خالطوا الحالات المصابة في محاولة لكسر سلسلة العدوى. وأغلقت سول جميع الأندية وصالات الرقص / الديسكو / مؤقتا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال متحدث باسم مكتب العمدة بارك وون سون أمس الاثنين إن سول تريد تحديد أماكن 5517 شخصا زاروا منشآت في منطقة ايتايوون في الفترة ما بين 27 أبريل الماضي والثامن من مايو الجاري. وجرى فحص أكثر من 3000 شخص كانوا قد زاروا الملاهى الليلية أو خالطوا أشخاصا زاروا هذه المنشآت.

وتعمل السلطات على فحص معاملات بطاقات الائتمان وبيانات الهواتف الذكية ولقطات كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة في محاولة لتحديد باقي الأشخاص الذين زاروا هذه المنشآت.

وجاءت هذه الخطوة بعدما تبين أن شابا كان مصابا بالفيروس بالفعل زار ما لا يقل عن خمسة من النوادى الليلية والحانات في إيتايوون ليلة الثاني من مايو.

وسجلت كوريا الجنوبية 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت السلطات الصحية اليوم الثلاثاء.

ويرتفع العدد الإجمالي للإصابات بذلك إلى 10 آلاف و936 حالة، حسبما أفادت المراكز الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.