رئيس شرطة هونج كونج: التعامل مع الصحفيين خلال الاحتجاجات كان «غير مهني»

في اعتراف نادر بارتكاب خطأ، قال قائد شرطة هونج كونج، كريس تانج اليوم الثلاثاء، إن معاملة رجال الشرطة للصحفيين خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة قبل يومين كانت "غير محمودة".

وتحدث تانج في مؤتمر صحفي عن واقعة قام فيها رجال الشرطة بتطويق صحفيين وأجبروهم على الركوع وإغلاق الكاميرات الخاصة بهم وإظهار بطاقات الهوية الصحفية. وقال تانج إن رجال الشرطة "كان يجب أن يكونوا أكثر مهنية".

وتصاعدت حدة التوتر بين الشرطة والصحفيين الذين يغطون احتجاجات هونج كونج بشكل مطرد منذ بدأت حركة الاحتجاجات في يونيو، عندما سعت الحكومة إلى تمرير مشروع قانون يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه تهديد مباشر لاستقلال هونج كونج عن البر الرئيسي الصيني، وتم سحب مشروع القانون في وقت لاحق.

ونشرت وسائل أعلام محلية وأجنبية لقطات لرجال الشرطة وهم يلقون برذاذ الفلفل على وجوه الصحفيين، ويرشقونهم بكرات الفلفل والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. كما استخدموا القوة غير المتناسبة أثناء استجواب الصحفيين واحتجازهم.

والتقط المصور الصحفي ايدين اندرسين، الذي قام بتغطية احتجاجات هونج كونج منذ أغسطس، عدة صور تظهر عنف الشرطة ضده وضد صحفيين آخرين.

وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن عناصر الشرطة كانوا خلال الاحتجاجات التي اندلعت أول أمس الأحد " مصدرا للتهديد والوعيد ومخيبين للآمال وغير مهنيين لأقصى درجة"، مضيفا أنهم استخدما ضده رذاذ الفلفل ودفعوه أثناء توثيق عمليه اعتقال.

وقال اندرسين إن تفاعلاته بشكل عام مع شرطة هونج كونج أثناء تغطية الاحتجاجات كانت "غير لائقة للغاية".

وأضاف "لقد تعرضت لإساءة لفظية وتم دفعي وتعرضت لإطلاق معظم أنواع الأسلحة التي تحملها الشرطة. ولم أشعر في معظم الوقت أنهم يعاملونني كإنسان، ولكن كمصدر إزعاج".

وقال تانج إنه تواصل مع أربع منظمات صحفية، من بينها رابطة الصحفيين، ورابطة مصوري الصحافة في هونج كونج، لمناقشة العلاقات بين الشرطة والصحفيين في اجتماع الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن هذه الخطوة هي الأولى للشرطة نحو تحسين العلاقات بين الجانبين.