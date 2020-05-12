 وزير الطاقة الروسي يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي الوضع الراهن لسوق النفط العالمي - بوابة الشروق
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وزير الطاقة الروسي يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي الوضع الراهن لسوق النفط العالمي

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 12 مايو 2020 - 9:41 م | آخر تحديث : الثلاثاء 12 مايو 2020 - 9:41 م

أجرى وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأمريكي دان برويليت حول الوضع الذي يمر به سوق النفط العالمي حاليًا في ظل جائحة "كورونا".

وذكرت وزارة الطاقة الروسية - في بيان لها أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -: أن الجانبين ناقشا خلال المحادثة الهاتفية بينهما الوضع الراهن لسوق النفط العالمي، كما اتفقا على مواصلة الحوار بين موسكو واشنطن في هذا الأمر، واتخاذ الإجراءات بشكل جماعي من أجل تحقيق الاستقرار في ظل الأزمة الذي يشهدها العالم حاليًا بفعل تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

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