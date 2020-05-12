يرلماني يقدم طلب إحاطة بشأن معاناة عملاء البنوك

تقدم النائب عبدالحميد كمال، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، موجهًا لرئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، بشأن تعرض عملاء البنوك لظروف بيئية غير إنسانية خلال حصولهم على الخدمات.

وأوضح كمال، في طلبه، أنه نظرًا لوجود عملاء للبنوك المصرية الذين وصل عددهم إلى ما يقارب 20 مليون عميل، سواء الحكومية أو الخاصة وكذلك البريد المصري، يتعرض هؤلاء لظروف بيئية غير إنسانية أثناء انتظارهم الحصول على الخدمات المصرفية، حيث تتمثل تلك الظروف في الوقوف تحت أشعة الشمس الحارقة مع دخول فصل الصيف دون وجود مظلات تحميهم أو كراس للجلوس في ظل الانتظار بالساعات حتى الحصول على خدماتهم، وكذلك مع الأعطال المتكررة لآلات الصرف الآلي وعدم توافر النقد الكافي في الكثير منها وعدم وجود عدد كافٍ منها منتشر بكل المناطق.

وأضاف: "يتسبب ذلك في معاناة كبيرة للعملاء خاصة على كبار السن من أصحاب المعاشات والأمهات والمرضى وذوي الاحتياجات، وذلك في مشهد نراه كلنا يوميًا على أبواب تلك المؤسسات".

وتابع: "بالرغم من تحقيق معظم تلك المؤسسات لأرباح كبيرة وفقًا لنتائجها الرسمية، إلا أنها للأسف لا تتخذ أي إجراءات لتوفير وسائل الراحة لعملائها؛ لحمايتهم من تلك الظروف غير الإنسانية".

وذكر أنه تقدم بطلب الإحاطة للوقوف على مدى إمكانية توجيه تعليمات وإجراءات ملزمة للمؤسسات المالية التي تخدم قطاع عريض من الجمهور بتوفير وسائل الراحة لحين حصولهم على الخدمات المصرفية، مع العمل على توافر النقد الكافي وآلات الصرف الآلي الكافية.