يوم 12 مايو من كل عام يتم الاحتفال باليوم العالمي للتمريض في جميع أنحاء العالم؛ وذلك للإشادة بإسهامات طواقم التمريض، ودورهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين في كل مكان، ولكن الأمر هذا العام مختلفًا عن سابقه؛ إذ تتحمل الأطقم الطبية ضغوط كثيرة وعلى عاتقهم العديد من المسئوليات.

وليس هناك أنسب من هذا العام لتقدير ودعم طواقم التمريض لدورهم في مكافحة وباء كورونا (كوفيد-19) ووقوفهم في الخطوط الأمامية لمواجهته، فقد خصصت منظمة الصحة العالمية عام 2020 كسنة دولية للممرضين؛ وذلك للعمل الشجاع الذي تقوم به الممرضات والعاملون في مجال الرعاية الصحية في مواجهة الفيروس، وذلك وفقاً لموقع "2020 يير أوف نيرس" التابع للمجلس الدولي للممرضات.

وإذا كنت في المنزل وتحاول تجنب كل الأماكن الخطيرة، فعلى عكسك يتجه الممرضون مباشرة إلى الأماكن التي يحاول الجميع تجنبها كالمستشفيات ومرافق الرعاية العاجلة والمكاتب الطبية المكتظة بالأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية لإصابتهم بفيروس كورونا.

ولكن هناك بعض الطرق التي قد يتمكن أي شخص من خلالها المساهمة في مساعدة الممرضات والعاملين في المجال الطبي، وإحداث فرق في المعركة ضد الفيروس، وفقاً لموقع "نيرس":

1. وفقًا لجمعية الممرضات الأمريكية، يضطر الممرضون إلى اتخاذ تدابير صارمة مثل إعادة استخدام الأقنعة أو صنعها من المواد المتاحة في مرافقهم، مما يخلق ظروف غير آمنة لهم وللمرضى، ولهذا يكون أكبر معين لهم هو توفير المعدات والوسائل التى تساعدهم في معركتهم .

2. الحديث عن إنجازتهم ودورهم وشكرهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ففي بعض الأحيان يمكن لهذا أن يرفع من معنوياتهم، فمعرفة أن شخص يدرك مدى تضحياتهم ورعايتهم وشكرهم يمكن أن يمنح ممرضة مرهقة القوة لمواجهة الوباء.

3. التبرع بالمستلزمات المتوفرة، إذا كان لديك أي لوازم مثل القفازات أو الأقنعة الجراحية أو معقم اليدين، يرجى الاتصال بمرافق الرعاية الصحية المحلية لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم استخدامها أو يمكنك سؤالهم عن ما يحتاجونه.

4. يمكنك مساعدة طاقم التمريض من خلال مساعدة عائلاتهم، فقد يخفف هذا عنهم العبء والقلق.

5. يمكنك المساعدة بأي طريقة في توفير الوجبات لهم حتى يتمكنوا من العودة إلى العمل، فيمكن لهذا أن يحدث فرقًا كبيرًا.

6. بعض الممرضات لديهم مسؤوليات تجاه عملهم ومنزلهم، ولتقليل المخاطر على أسرتها قد تضطر للمكوث في المستشفى لفترة طويلة، ولهذا قد يكون أفضل مساعدة لهم هو الاهتمام بأطفالهم.

7. تسليم البقالة والأساسيات واللوازم إلى منزلهم، فمن المحتمل أنهم لم يتمكنوا من القيام بالكثير من التسوق مؤخرًا، ويتم إغلاق العديد من البقالات في وقت مبكر.

8. لا تتسرع في الذهاب إلى الطبيب إذا ظهرت عليك بعض أعراض الفيروس، عليك فقط البقاء في المنزل للتأكد، لأن ذلك قد يعرضك للإصابة به إذا لم تكن مصاباً.

9. أبق في المنزل، على الرغم من أنه قد يكون صعباً عدم القدرة على المساعدة، فإن أحد أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها هو ببساطة البقاء في المنزل وممارسة التباعد الاجتماعي.

10. طواقم التمريض هم قلب الرعاية الصحية فعندما ترى أحدهم أشكرهم على تضحياتهم، فالممرضات وخاصة أولئك الذين يعملون في الخطوط الأمامية في الوقت الحالي يستحقون الشكر، والتذكير بأننا ندرك الصعوبات التي يواجهونها، والخوف من أن مجرد الذهاب للعمل يعرضهم للخطر.