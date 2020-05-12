مكتبة الإسكندرية تقدم برنامجًا ثقافيًا على الإنترنت بعنوان «خيمة أونلاين»

بدأ قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية في تقديم برنامج ثقافي منوع بعنوان: "خيمة أونلاين"؛ يشمل عددا من المحاضرات الثقافية، والفعاليات الفنية، والجولات الحية من داخل متاحف ومعارض مكتبة الإسكندرية، تُبث مباشرة على قناة المكتبة على موقع "اليوتيوب"، بالإضافة إلى صفحاتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، وتستمر فعاليات تلك الخيمة حتى 22 مايو الجاري.

وأكد الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية - في تصريح اليوم الثلاثاء- أن اهتمام المكتبة بالحضور المكثف في الفضاء الإلكتروني يشكل أحد التوجهات الثابتة في العمل، ومن خلاله تصل المكتبة بأنشطاتها وبرامجها إلي قطاعات عريضة من الجمهور، متعدد الاتجاهات والاهتمامات خاصة الشباب الذي ينشط بشدة في الفضاء الرقمي، ويتواصل بكثافة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تبدأ فعاليات خيمة أونلاين بعرض عن تاريخ بلاد بونت تقدمه البانوراما الحضارية culturama.

وفي ثاني أيام الخيمة الأربعاء 13 مايو، ويقدم فيه مركز القبة السماوية العلمي عرضًا بعنوان: عجائب العلوم والذي يتناول المياه وسماتها وخصائصها موضوعًا له، وذلك في الواحدة ظهرًا.

أما يوم الخميس 14 مايو؛ فيقدم مركز الفنون في التاسعة مساء حفلا موسيقيًا للفنانة منال محيي ومجموعة أنامل شرقية بمصاحبة "أوركسترا" حجرة مكتبة الإسكندرية، ويتضمن برنامج الحفل مقطوعات موسيقية منوعة لسيد درويش وعمر خيرت والرحبانية وغيرهم.

وفي رابع أيام الخيمة الأحد 17 مايو تقدِّم إدارة المعارض والمقتنيات الواحدة ظهرًا جولة حية من داخل معرض الفنان الكبير آدم حنين.

وبمناسبة اليوم العالمي للمتاحف والذي يوافق الإثنين 18 مايو يقدم مُتحَفا المخطوطات والآثار في الواحدة ظهرًا ورشة عمل مشتركة تتناول أفكارًا مستلهمة من التراث الإسلامي.

أما الثلاثاء 19 مايو فيُلقي الباحث محمد غنيمة المسئول عن وحدة الوثائق بالمكتبة محاضرة بعنوان الإنتاج العلمي والفكري لجمال حمدان.

أما عرض عجائب العلوم فقد خصص له يوم الأربعاء 20 مايو وموضوعه هذه المرة بعنوان "مدفع البطاطس" وذلك في الواحدة ظهرًا.

ويُلقي الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار الخميس 21 مايو الواحدة ظهرًا محاضرة بعنوان "أعظم الاكتشافات الأثرية المصرية في القرن العشرين".

وتختتم المبادرة فعالياتها يوم الجمعة 22 مايو في السابعة مساءً احتفالا بعيد الفطر المبارك حيث يُنظِّم مركز القبة السماوية العلمي أمسية فلكية لتحري هلال شهر شوال.

يذكر أن مكتبة الإسكندرية تقدم خدماتها العلمية والفنية والثقافية على الانترنت في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.