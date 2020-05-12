بيسيرو : أحلم بالتأهل مع فنزويلا إلى كأس العالم

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افصح البرتغالي جوزية بيسيرو، المدير الفني السابق للأهلي والحالي لمنتخب فنزويلا، عن حلمه مع المنتخب اللاتيني في التأهل لكأس العالم 2022 والتي تستضيفها قطر.

وقال بيسيرو في تصريحات تلفزيونية لقناة"أون تايم سبورت": "دائما يكون لدي حلم في أي مكان أدربه، وحلمي أن أقود فنزويلا لكأس العالم القادم".

وأضاف: "مع السعودية كنت قريب من التأهل لكأس العالم لكن خسرنا المباراة أمام البحرين وحرمتنا وقتها من التأهل للمونديال".

وأكمل: "عرض منتخب فنزويلا عندما جاء لي قيمته جيدا ووجدت أنه فرصة مميزة اني اصعد به كاس العالم لأنه المنتخب الوحي في امريكا اللاتينية لم يدخل كاس العالم".