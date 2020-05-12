استمرار حظر تناول الكحول على ضفاف نهر السين في باريس رغم انتهاء الإغلاق بسبب كورونا

(د ب أ)

بعد خروج فرنسا اليوم الاثنين ، من مرحلة الإغلاق الصارم التي استمرت نحو شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، يبدو أن حظر تناول الكحوليات على ضفاف نهر السين ووقناة مائية بالعاصمة باريس سوف يستمر بعد تجمع مجموعات من الشباب هناك في المساء الأول لانتهاء الحظر.

وأظهرت صور تلفزيونية الشرطة وهي تأمر الناس بالابتعاد عن ضفاف قناة سان مارتن ، وهي مكان شهير يلتقي فيه الأصدقاء في الطقس الجيد.

وقال وزير الداخلية كريستوف كاستانير إنه طلب من شرطة باريس حظر تناول الكحول على ضفاف القناة ونهر السين "لمنع أي سلوك غير مسؤول من قبل البعض".

وأضاف كاستانير في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" :"إن الخروج الناجح من الإغلاق يعتمد على كل فرد يتصرف بحكمة وروح متحضرة".