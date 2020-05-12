بيانات: حصيلة بريطانيا من الوفيات الناتجة عن كورونا تجاوزت 50 ألف حالة

أظهرت بيانات الوفيات الموسمية الزائدة في بريطانيا والتي نشرت اليوم الثلاثاء أن عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد ربما تكون قد تجاوزت بالفعل 50 ألفا.

ويبلغ عدد الوفيات وفقا للأرقام الرسمية لوزارة الصحة البريطانية، والتي من المقرر الإعلان عن بياناتها المحدثة في وقت لاحق اليوم، 32 ألفا حتى الآن، وهو الأعلى في أوروبا. ويشمل فقط الأشخاص المتوفين والذين أكدت الاختبارات إصابتهم بالفيروس.

ومع ذلك، أشار تحديث أسبوعي من مكتب الإحصاءات الوطني إلى أن بريطانيا بها 50 ألف حالة وفاة أكثر من الرقم المعتاد خلال الفترة من منتصف مارس إلى أوائل مايو.

وتتضمن إجمالي الأعداد الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني الوفيات المرتبطة مباشرة بالفيروس وغيرها التي تم إدراج كوفيد-19 داخل شهادات الوفاة الخاصة بها.

ويعتقد أن هناك حالات وفاة أخرى حدثت بسبب الإغلاق، مثل الأشخاص المصابين بأمراض خطيرة والذين لم يتمكنوا من الحصول على العلاج بسبب تعليق الخدمات الصحية غير العاجلة.

وقدر العديد من الخبراء أن عدد الوفيات الفعلي في بريطانيا يتراوح بين أربعين وخمسين ألفا.