 في يومهم العالمي.. البابا تواضروس: إحدى المهن السامية المفعمة بالعطاء ونثمن تضحياتهم - بوابة الشروق
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في يومهم العالمي.. البابا تواضروس: إحدى المهن السامية المفعمة بالعطاء ونثمن تضحياتهم

البابا تواضروس
البابا تواضروس

نشر فى : الثلاثاء 12 مايو 2020 - 10:37 م | آخر تحديث : الثلاثاء 12 مايو 2020 - 10:37 م

هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أطقم التمريض في مصر بمناسبة اليوم العالمي للتمريض.

وقال البابا، حسبما ذكر المتحدث الرسمي باسم الكنيسة عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "في مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتمريض والذي يوافق يوم الثاني عشر من مايو كل عام يسعدني أن أقدم تهنئة قلبية لفرق التمريض وجميع العاملين في مهنة التمريض في كافة مستشفيات مصر".

وأضاف: "أود في هذه المناسبة أن أعرب عن خالص تقديري للدور العظيم الذي تقدمه أطقم التمريض مما يجعل مهنتهم، إحدى المهن السامية المفعمة بالعطاء والقيم الإنسانية والتي تتجسد فيها التفاني والتضحية والرحمة".

وتابع: "كما أُثَمِّن تضحياتهم الغالية التي يقدمونها حاليًا بكل إخلاص وتفانٍ من أجل تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى وحماية الوطن والمواطنين من فيروس كورونا المستجد".

 


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