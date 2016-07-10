أصيب 16 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص، وقع على الطريق الصحراوي الشرقي قبل بوابة الكريمات، وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف العام، بواسطة 8 سيارات إسعاف.

وضمت قائمة المصابين: "محمد محمد، 44 سنة، مصابا بكدمات وسحجات بالجسم، مصابا باشتباه كسر بالضلوع وجروح وسحجات بالجسم، تهامى عبدالمنعم، 62 سنة تاجر، إكرامى على، 38 سنة، مصابا باشتباه كسر بالضلوع وجرح باليد اليسرى، أحمد إكرامى، 8 سنوات مصابا باشتباه كسر بالكتف الأيسر وكدمات بالجسم، وسماح فاروق، 27 سنة، ربة منزل، مصابة بجروح متفرقة بالجسم، إسلام صالح، 24 سنة، تاجر مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري وجرح بفروة الرأس".

كما أصيب: علي البراوى على، 5 سنوات، وأنور سيد، 40 سنة، تاجر، مدحت داخلى، 43 سنة، تاجر مصابا بكدمات وسحجات بالجسم، فرحات مدحت دخلى 7 سنوات مصابا بجروح وسحجات بالجسم، شيرين مدحت، 6 سنوات، مصابة بجروح، شيرين إكرامى، 9 سنوات مصابة بجروح وسحجات بالجسم وجرح متهتك بالأذن اليسرى، وهانى على، 41 سنة، سائق، مصابا بكدمة بالظهر مع سحجات بالوجه، محمد زكريا، 38 سنة، تاجر مصابا بكدمات بالصدر وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط.

وأسفر الحادث أيضا عن إصابة، محسن يثرب، 35 سنة، مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقرى وجروح وسجات بالجسم، جمال حسين هارون 65 سنة مصابا باشتباه نزيف داخلى ومقيمون ببولاق الدكرور محافظة الجيزة.

تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.