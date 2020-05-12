خالد عبدالغفار: تصنيف مصر ضمن أكثر 10 دول قدمت دراسات على كورونا بإجمالي 27 بحثا

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مصر قدمت 27 بحثًا في مجال إيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بشهادة مقدمة من الهيئات العالمية المخصصة لرصد الأبحاث المقدمة في هذا الشأن.

وأضاف «عبدالغفار» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» مسؤوليتي المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن مصر احتلت المركز الأول على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط، في إطار إيجاد حل لفيروس كورونا المستجد، معقبًا: «إفريقيا كلها قدمت 39 بحثًا، منها 27 لمصر وحدها».

واستطرد: «إيران قدمت 16 بحثًا، وتركيا قدمت 18 بحثًا، وسنغافورة قدمت 22 بحثًا، والنرويج قدمت 24 بحثًا»، مؤكدًا أن مصر صُنفت عالميًا ضمن أكثر 10 دول تقدم أبحاثًا لدراسات إكلينيكية لإيجاد حلولو لكورونا.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكد على ثقته في العلم والعلماء المصريين منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال لجنتي الفيروسات والبحث العلمي اللتان شُكلتا مع بداية أزمة كورونا.

وتابع: «استخدمنا بلازما المتعافين على عدد من الحالات وحققت نتائج إيجابية، لكن لم نصل إلى النتائج التي يمكن الإعلان عنها حتى الآن، ليس في مصر فقط ولكن على مستوى العالم»، مشيرًا إلى أن نتائج الدواء الياباني «أفيجان» جيدة إلى حد ما.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، تسجيل 346 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، و8 حالات وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 9746 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 2655 حالة، من ضمنهم 2172 متعافيًا.