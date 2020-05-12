«الصحة العالمية»: مناعة القطيع فى مواجهة كورونا عملية «وحشية خطرة»

ــ الصين: الوقت لم يحن بعد لتخفيف قيود مكافحة الوباء.. ومسئول طبى أمريكى بارز: التسرع فى إعادة فتح الاقتصاد قد يؤدى لوفيات بلا داع

ــ مقتل 5 مرضى بالفيروس فى حريق مستشفى بروسيا.. وإيران تعيد فتح المساجد.. والسعودية تفرض حظر تجول كامل فى محافظة بمنطقة جازان

انتقدت منظمة الصحة العالمية، أمس الأول، اندفاع بعض الدول بشكل أعمى نحو رفع العزل المفروض لمكافحة فيروس كورونا المستجد، دون أن تحدد بؤر الوباء أو أن تحضر إمكانيات طبية كافية، محذرة من خطورة التصور القائم عل مناعة القطيع.

وقال المدير التنفيذى لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة، مايك رايان، خلال مؤتمر صحفى: «هذه الفكرة القائلة بأن البلدان التى كانت لديها إجراءات متساهلة ولم تفعل أى شىء ستصل فجأة بشكل سحرى إلى بعض مناعة القطيع ــ وماذا إذا فقدنا بعض كبار السن على طول الطريق؟ هذا تصور خطير وخطير حقا»، وفقا لشبكة «سى.إن.إن» الإخبارية الأمريكية.

وأضاف رايان أن مصطلح مناعة القطيع مأخوذ من علم الأوبئة البيطرية؛ حيث «يهتم الناس بالصحة العامة للقطيع، ولا يهم الحيوانات الفردية بهذا المعنى.. البشر ليسوا قطعانا»، وتابع أن العالم بحاجة إلى توخى الحذر عند استخدام المصطلح، لأنه «يمكن أن يؤدى إلى عملية حسابية وحشية للغاية لا تضع الناس والحياة والمعاناة فى مركز تلك المعادلة».

واعتبر رايان أن «بعض الدول» التى لم يسمها، اختارت «إغلاق عينيها والتقدم بشكل أعمى» نحو رفع العزل، دون أن تحدد بؤر الوباء أو أن تحضر إمكانيات طبية كافية.

إلى ذلك، قالت لجنة الصحة الوطنية فى الصين، أمس: إن عودة عناقيد محلية لحالات الإصابة بفيروس كورونا للظهور فى الأيام القليلة الماضية تشير إلى أن الوقت لم يحن بعد لتخفيف قيود مكافحة الوباء.

وقال مى فنج، المتحدثة باسم اللجنة، خلال إفادة إعلامية: إن جهود الوقاية والمكافحة عادت لطبيعتها لكن هذا لا يعنى أنه يمكن تخفيف الإجراءات.

وأعلنت الصين عدم تسجيل أى إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس، بعد يومين متتاليين من تزايد مقلق فى الإصابات التى غذت المخاوف من موجة تفشٍ ثانية.

ورغم أن الصين تمكنت من السيطرة على الفيروس إلى حد كبير، إلا أنها لا تزال على المحك، خشية أن تقوض موجة ثانية جهود إعادة الاقتصاد إلى الحياة.

وعادت الإصابات إلى الظهور خلال عطلة نهاية الأسبوع فى مدينة ووهان، البؤرة الأولى لفيروس كورونا، فى حين فرضت السلطات إجراءات الإغلاق فى مدينة شولان فى شمال شرق الصين الأحد بعد رصد بؤرة انتشار للفيروس هناك.

وبلغ عدد الإصابات الإجمالى فى الصين نحو 83 ألفا مع أكثر من 4600 وفاة بحسب الحصيلة الرسمية.

وفى الولايات المتحدة، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن الطبيب أنتونى فاوتشى، مدير المعهد الوطنى لأمراض الحساسية والأمراض المعدية سيحذر خلال إفادة أمام مجلس الشيوخ الأمريكى من مخاطر إعادة فتح الاقتصاد قبل الأوان، ويقول: إنها قد تؤدى لمعاناة ووفيات «بلا داع».

ونقلت الصحيفة عن فاوتشى قوله فى رسالة بالبريد الإلكترونى «إذا تجاوزنا بنودا فى الإرشادات لفتح أمريكا مجددا فنحن نخاطر بحدوث موجات تفش متعددة فى جميع أنحاء البلاد»، مضيفا: «لن يؤدى ذلك إلى معاناة ووفيات بلا داع فحسب بل سيؤدى لانتكاسة فى مساعينا لعودة الأمور لطبيعتها».

ونسبت الصحيفة إلى فاوتشى قوله إن خطر محاولة فتح الاقتصاد قبل الأوان هو الرسالة الأساسية التى يود أن يبلغها للجنة الصحة والتعليم والعمالة والمعاشات فى مجلس الشيوخ.

إلى ذلك، أسفر حريق شب فى مستشفى بمدينة سان بطرسبورج الروسية عن مقتل خمسة من المصابين بفيروس كورونا كانوا يتلقون العلاج فى وحدة العناية الفائقة بالمستشفى، ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن مصدر بخدمات الطوارئ أن قتلى الحريق الخمسة كانوا موضوعين على أجهزة التنفس الاصطناعى، وقال المحققون: إن الحريق ناجم عن ماس كهربائى.

وقالت السلطات الروسية: إنه تمت السيطرة على الحريق بعد إجلاء 150 شخصا من المستشفى دون الكشف عن عدد المصابين فى الحادث، وتحتل روسيا المرتبة الثالثة فى عدد حالات الإصابة بأكثر من 220 ألف إصابة.

وفى ألمانيا، أبطلت المحكمة الإدارية العليا فى ولاية سكسونيا السفلى بألمانيا الإلزام المبدئى للأفراد القادمين من الخارج بالخضوع للحجر الصحى بمجرد دخولهم البلاد.

وبذلك أبطلت المحكمة المادة رقم 5 فى مرسوم ولاية سكسونيا السفلى بشأن إجراءات الحماية من انتشار عدوى كورونا، والذى يلزم المسافرين القادمين من الخارج على نحو مبدئى بالخضوع للحجر الصحى.

وفى طهران، أفادت وسائل إعلام حكومية إيرانية أن السلطات فى البلاد قررت إعادة فتح جميع المساجد بداية من أمس وذلك بعد أن ظل العديد منها مغلقا لأسابيع بسبب تفشى فيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء مهر عن رئيس منظمة الإعلام الإسلامى محمد قمى قوله إن القرار جاء استجابة لمطالب الشعب الإيرانى مع مراعاة البروتوكولات الصحية.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت فى الأسبوع الماضى عن عدة خطوات للتخفيف من سياسة الإغلاق التى كانت قد اتبعتها لوقف تفشى الفيروس، من بينها استئناف صلاة الجمعة فى بعض المساجد ورفع الحظر عن التنقل بين المدن والسماح بفتح المراكز التجارية، وسجلت إيران نحو 110 آلاف حالة إصابة بالفيروس وما يقرب من 7 آلاف وفاة.

وفى الرياض، أعلن مصدر بوزارة الداخلية السعودية أنه تقرر فرض منع التجول على مدى 24 ساعة يوميا فى محافظة بيش بمنطقة جازان ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارا من أمس وحتى إشعار آخر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» عن المصدر القول إن هذا يأتى «فى إطار الجهود التى تقوم بها المملكة فى مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتنفيذا لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم».

وأوضح المصدر أنه سيسمح ــ فى أضيق نطاق ــ للسكان بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحى السكنى الذى يقيمون فيه، وخلال الفترة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة عصرا يوميا، وسجلت السعودية أكثر من 41 ألف إصابة بكورونا و255 حالة وفاة.