يشعر جوزيه بيسيرو المدير الفني الأسبق للأهلي بالحزن لقطع مسيرته مع الفريق مبكرا ورحيله فجأة إلى بورتو البرتغالي أوائل عام 2016.

قال بيسيرو عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "إذا عاد بي الزمن لما تركت الأهلي، لأنني بالفعل كنت أريد استكمال مشواري مع الفريق الذي يضم عدة لاعبين مميزين وكنا سنقدم معا أداء ممتعا، وربما فزنا بدوري أبطال أفريقيا".

وأوضح المدرب البرتغالي "لكن هناك أسباب كانت لها ثقل كبير في قراري، أولها رغبتي القوية في تدريب بورتو، وعدم السماح بحضور جماهيري خلال ثلاثة أشهر كما قيل لي في البداية إضافة إلى حادثة الاعتداء على حافلة الفريق قبل مباراة سموحة".

وأشار "رئيس نادي الأهلي محمود طاهر تفهم حينها رغبتي واتفقت على الرحيل مقابل سداد بورتو الشرط الجزائي بقيمة 300 ألف يورو".

وأكد جوزيه بيسيرو في ختام تصريحاته أن أكثر من لاعب بصفوف الأهلي حينها كان مؤهلا للاحتراف سواء في البرتغال أو باقي الدوريات الأوروبية.