الجيش الليبى: تركيا نقلت 17 ألف إرهابى من سوريا إلى ليبيا

مسئول إيطالى: 20 دولة تشارك بالأفراد والمعدات فى عملية إيرينى لمراقبة حظر تصدير الأسلحة على ليبيا

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى أن النظام التركى عمل على نقل نحو 17 ألف إرهابى من سوريا إلى ليبيا خلال الأيام الأخيرة.

وقال المسمارى، فى مؤتمر صحفى أمس الأول، إن مجلس النواب جاء عبر انتخابات حرة ونزيهة تمثل الشعب ولا يمكن حله إلا من خلال انتخابات، موضحا أن هناك بعض النواب اتجهوا اتجاها آخر، وفقًا لموقع أخبار ليبيا.

وأضاف المسمارى: «استهدافنا لقاعدة معيتيقة بعدة صواريخ لأنها أصبحت تهديدا للمنطقة بالكامل والمدنيين بمحيط طرابلس»، مشددا على أن قاعدة معيتيقة الجوية تحولت إلى قاعدة عسكرية جوية «للاحتلال التركى».

وذكر المسمارى أن البيان الخماسى الذى أصدرته مصر والإمارات واليونان وفرنسا وقبرص يعتبر بمثابة اعتراف دولى بشرعية الجيش الوطنى الليبى، ويؤكد على محورية دور الجيش الوطنى فى محاربة الإرهاب. وقال البيان الخماسى، فى وقت سابق، إن التدخل التركى فى ليبيا يهدد الاستقرار الإقليمى.

ورفض المسمارى بيان الخارجية التركية ورفضه لأحلام الرئيس الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مشددا على أن هذه الأحلام سوف تنتهى فى ليبيا.

كانت الخارجية التركية قد أعلنت فى وقت سابق أن أنقرة ستعتبر قوات الجيش الوطنى الليبى أهدافا شرعية إذا تعرضت مصالح أنقرة فى ليبيا لأى هجمات.

من ناحية أخرى، قال الأدميرال فابيو أجوستينى، قائد بعثة إيرينى الأوروبية التى بدأت مهمتها منذ 4 مايو لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا، إن المهمة ليست الحل بل جزء من مساهمة الاتحاد الأوروبى لتحقيق السلام، الذى يمر عبر القرارات والمداولات السياسية.

وأضاف أجوستينى فى مقابلة مع صحيفة «ميساجيرو» الإيطالية، أمس الأول: «سنعمل بطريقة متوازنة تجاه جميع البلدان المعنية وجميع الأطراف المشاركة فهناك فى الوقت الحاضر 20 دولة تشارك بالأفراد والمعدات، وهى نتيجة ممتازة نظر لأن الجميع يواجهون حالة طوارئ فيروس كورونا».

وأوضح المسئول العسكرى الإيطالى أن السفينة الفرنسية المشاركة بالمهمة والتى لديها قدرة كشف جوية، تتيح مراقبة حركة الملاحة البحرية وربما الجوية أيضا.

وأشار أجوستينى إلى أن الهدف الأولى يتمثل فى تنفيذ حظر الأسلحة الذى تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، فيما ترتكز المهام الثانوية على المساعدة على منع صادرات النفط غير المشروعة ودعم مكافحة الاتجار بالبشر.