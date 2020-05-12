كبير خبراء الأمراض المعدية في أمريكا يدلي اليوم بإفادة أمام مجلس الشيوخ

يدلي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي بإفادة أمام مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، وسط انتقادات حادة من الديمقراطيين لطريقة تعامل البيت الأبيض مع جائحة كورونا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الأسبوع الماضي أنه سيسمح لفاوتشي بالإدلاء بإفادته أمام مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ولكن ليس أمام أي لجنة من لجان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي.

ومن المقرر أن تنعقد جلسة لجنة الصحة بمجلس الشيوخ عن بعد إلى حد كبير. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس اللجنة لامار ألكسندر في الحجر الصحي الذاتي بعد مخالطته لشخص مصاب بالفيروس.

كما تم الإعلان أن فاوتشي نفسه وعدد من كبار المسؤولين الآخرين يخضعون بصورة ما لعزل ذاتي.

ويتهم الديمقراطيون ترامب بإساءة التعامل مع أزمة جائحة كورونا، بما في ذلك اتباع نهج متساهل إلى حد ما حتى شهر شباط/فبراير ونقص الفحوصات اللازمة للكشف عن الفيروس. كما روج ترامب علنا لعلاجات وُصفت بأنها محل شك.

ورغم أن الجمهوريين يمثلون غالبية أعضاء اللجنة، فإن بإمكان المشرعين الديمقراطيين طرح الأسئلة.