ضبط كمية كبيرة من الكمامات والمطهرات الطبية مجهولة المصدر في 15 مايو

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ألقت مباحث القاهرة القبض على 3 أشخاص؛ لاتهامهم بتصنيع الكمامات والمطهرات الطبية مجهولة المصدر داخل مصنع في مدينة 15 مايو، وحرر محضر بالواقعة، وأمر مدير أمن القاهرة اللواء أشرف الجندي بإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

كانت مباحث قسم شرطة 15 مايو ألقت القبض على صاحب مصنع مستحضرات تجميل "بدون ترخيص"، وعاملين بذات المصنع، لقيام الأول باستئجار بدروم بأحد العقارات، واستغلاله المصنع لتصنيع الكمامات والمطهرات الطبية ومستحضرات التجميل باستخدام خامات مجهولة المصدر، بقصد طرحها بالأسواق عقب وضع علامات تجارية مقلدة، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع على 5200 عبوة كحول "أستيريلوم وإثيلي" و15 جركن كحول و3 آلاف عبوة مطهر، و1000 عبوة غسول معقم لليد، و40 برميل مواد كيميائية "مواد خام"، و6500 عبوة فارغة، وكمية كبيرة من الملصقات، وماكينة تصنيع، وجهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" يحوي تصميمات الملصقات، وجهاز طباعة.

وبمواجهتهم أمام مدير مباحث القاهرة اللواء نبيل سليم، اعترفوا بإدارتهم المصنع بدون ترخيص وحيازتهم للمضبوطات بقصد استخدامها في تصنيع المطهرات والمستحضرات لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.