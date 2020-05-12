 ضبط 34 ألف نسخة كتاب ديني طُبعت بدون تفويض في مدينة السلام - بوابة الشروق
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ضبط 34 ألف نسخة كتاب ديني طُبعت بدون تفويض في مدينة السلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عاطف محمود
نشر فى : الثلاثاء 12 مايو 2020 - 1:18 م | آخر تحديث : الثلاثاء 12 مايو 2020 - 1:18 م

ضبطت مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية 34 ألف نسخة من الكتب الدينية جميعها بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية داخل مطبعة بمدينة السلام.

كانت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية نفذت حملة أمنية استهدفت عدد من المطابع في القاهرة لمكافحة جرائم الإعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها

وأسفرت الحملة الأمنية التي استمرت اكثر من 5 ساعات عن ضبط مطبعة بمدينة السلام ، بداخلها 34 ألف نسخة من الكتب الدينية جميعها بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية

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