 ألمانيا تسجل 116 وفاة.. و933 إصابة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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ألمانيا تسجل 116 وفاة.. و933 إصابة بفيروس كورونا

برلين - أ ش أ:
نشر فى : الثلاثاء 12 مايو 2020 - 9:41 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 12 مايو 2020 - 9:41 ص

سجلت ألمانيا 116 حالة وفاة و933 إصابة جديدة، بحسب بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.
ووصلت الإصابات، وفقا لقناة "سكاي نيوز" اليوم الثلاثاء، إلى 170 ألفا و508 حالات، في حين ارتفعت الوفيات إلى 7533.
يذكر أن وزيرة التعليم والأبحاث العلمية الألمانية أنيا كارليتشيك أكدت في وقت سابق أن العالم لن يجد لقاحا ناجعا ضد فيروس كورونا قبل أواسط عام 2021، معتبرة أن اللقاح ربما لن يلبي الآمال المعقودة عليه.
ولفتت إلى أنه يجب الاستعداد لاحتمال أن "اللقاح لن يتطابق مع كل التوقعات"، وأوضحت أنه من غير المستبعد أن المصل "سيحمي فقط من الأشكال الصعبة للمرض".
وأضافت كارليتشيك أن عملية تركيب وإنتاج اللقاح قد تستغرق عدة سنوات حال تطور الأحداث وفقا لسيناريوهات سلبية.

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