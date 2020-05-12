توفي الفنان الكبير إبراهيم نصر عن عمر ناهز 70 عاماً، اليوم الثلاثاء.

نصر ولد ونشأ بين الطبقات المصرية الأصيلة في حى "شبرا" مع بداية الخمسينيات؛ ليختلط بشخصيات متعددة ساهمت في تشكيل ذهنه، وليكون مادة ثرية قدمها بعد ذلك في أدواره المتنوعة بين السينما والمسرح حيث قدم عدة مسرحيات منها "عطشان يا صبايا" و" إحنا جدعان أوى " عائلة عصرية جدا "مطلوب مجرمين فورًا- زكية زكريا والعصابة المفترية".

كذلك كانت له مشاركات سينمائية مع كبار النجوم؛ فقدم أفلام " شمس الزناتي، بيت بلا حنان، الصاغة، محطة الأنس، غراميات سايس، أولى ثانوي، الاحتياط واجب، جحيم امرأة، لهيب الانتقام، درب العوالم، مستر كاراتيه"

ومن بين المحطات البارزة التي ربطته بجمهوره كانت تقديمه لبرنامج المقالب الشهير" الكاميرا الخفية" ، والذي كان يقدم من خلاله عدد من الشخصيات المختلفة ؛ مقدماً رد الفعل العفوي من قبل جمهور الشارع على تلك المواقف، وبالتأكيد حملت الحلقات ذكريات خاصة مع إبراهيم نصر، وموقف لا تنسى ذكر أحدها في لقاء تلفزيوني ببرنامج "صاحبة السعادة " الذي تقدمه إسعاد يونس.

يحكي نصر أن أحد أفكار المقالب كانت معتمدة أن يلعب دور رجل يركب جمل، وتعلم بالفعل عدد من الكلمات والتصرفات التي توجه الجمال لتصرفات معينة مثل الحلوس والقيام، وفي أحد المرات نفذ المقلب بوضع الجمل أمام محل للمجوهرات، بشكل يخالف المنطق: ليبدأ صدامه مع السيدة صاحبة المحل، في محاولات فاشلة، بأن يرحل بجمله من أمام المحل!