«مستقبل وطن» يوزع 1000 كرتونة غذائية لدعم الأسر المتضررة في كفرالشيخ

وزع حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ، 1000 كرتونة مواد غذائية، بمركز بيلا، اليوم الثلاثاء على الأسر الأكثر احتياجًا، والفئات المتضررة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، ضمن مبادرة "حياة كريمة لشعب عظيم".

يأتي هذا في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام، والنائب الأول لرئيس الحزب.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بمحافظة كفر الشيخ، والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم بالمحافظة.

وقال جمال الصيرفي، أمين الحزب بمركز بيلا، إنه في إطار مبادرة حياة كريمة جرى توزيع 1000 كرتونة غذائية، بالاضافة إلى كمية كبيرة من البطاطس بقرى المركز، للأسر المتضررة، ضمن الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا، ومساعدة الأسر الأكثر احتياجا، كمرحلة أولى بمناسبة شهر رمضان المبارك.