فرنسا تضغط لرد أوروبى صارم إذا ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة

ــ مقتل جندى إسرائيلى برشق حجارة فى بلدة قرب جنين.. وقوات الاحتلال تقتحم «يعبد» وتعتقل 4 فلسطينيين

كشف ثلاثة دبلوماسيين بالاتحاد الأوروبى أن فرنسا تحث شركاءها فى الاتحاد على بحث تهديد إسرائيل برد صارم إذا مضت تل أبيب قدما فى ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف الدبلوماسيون فى تصريحات لوكالة رويترز أن بلجيكا وأيرلندا ولوكسمبورج تريد أيضا مناقشة إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية خلال اجتماع لوزراء الخارجية يوم الجمعة المقبل وذلك رغم أن جميع الدول الأعضاء عليها أن توافق على أى إجراء جماعى.

ولم يذكر دبلوماسيو الاتحاد الأوروبى تفاصيل بشأن الإجراءات العقابية التى قد تفكر فيها الدول الأعضاء فى الاتحاد لإثناء إسرائيل عن اتخاذ تلك الخطوة.

وفيما يتعلق بالإجراءات، ستحتاج حكومات الاتحاد الأوروبى إلى مطالبة المفوضية وخدمة العمل الخارجى للاتحاد الأوروبى بوضع قائمة بالخيارات.

وسيتعين على جميع دول الاتحاد الأوروبى وعددها 27 الموافقة على أى رد من الاتحاد الأوروبى، ولا يزال بإمكان أقرب حلفاء إسرائيل مثل المجر وجمهورية التشيك عرقلة حتى الأعمال التحضيرية.

من جهته، رفض متحدث باسم الاتحاد الأوروبى التعليق على المناقشات الداخلية لكنه قال «الضم يتعارض مع القانون الدولى وإذا مضت (إسرائيل) قدما فى الضم، فإن الاتحاد الأوروبى سيتصرف بالتبعية».

وصرح جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، فى فبراير الماضى، أن الخطة الأمريكية للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين حادت عن «المعايير المتفق عليها دوليا»، وأضاف أن خطوات ضم الأراضى الفلسطينية «إذا نفذت، لا يمكن أن تمر دون اعتراض».

إلى ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، أمس، مقتل جندى برشق حجارة فى بلدة يعبد فى شمال الضفة الغربية المحتلة خلال عملية للجيش فى المنطقة.

وقال الجيش فى بيان إن الجندى الرقيب عميت بن إيجال (21 عاما) أصيب صباح اليوم «برشق حجارة فى رأسه أثناء نشاط للجيش» فى بلدة يعبد غرب مدينة جنين، ما تسبب بقتله، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضحت متحدثة عسكرية إسرائيلية أن فلسطينيا رشق الحجر، من دون تفاصيل إضافية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أمس، «أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت أربعة شبان من البلدة، وأصابت العشرات بحالات اختناق خلال مواجهات، واستقدمت «تعزيزات عسكرية واقتحمت البلدة وداهمت عددا من منازل المواطنين».