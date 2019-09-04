 بعد الصور المتداولة عن تلاصق أحد الكباري مع شرفات العمارات.. 7 معلومات عن محور ترعة الزمر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد الصور المتداولة عن تلاصق أحد الكباري مع شرفات العمارات.. 7 معلومات عن محور ترعة الزمر

محمد علاء
نشر فى : الثلاثاء 12 مايو 2020 - 12:23 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 12 مايو 2020 - 12:23 ص

حالة من الجدل آثارها عدد من الصور الفوتوغرافية التي تظهر- على ما يبدو - تلاصقا بين أحد كباري مشروع محور ترعة الزمر وشرفات مجموعة من العقارات.

وتنشر «بوابة الشروق» 7 معلومات عن مشروع محور ترعة الزمر، الذي يبدأ مساره من دائري المنيب حتى دائري الوراق داخل محافظة الجيزة.

1 - يمتد المشروع بطول حوالي 12 كيلو متر (عبارة عن 12.5 كيلو متر كباري و5 كيلو متر طرق) وعرض (33 – 65.5) متر.

2 - يربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو – جامعة الدول العربية – صفط اللبن – فيصل – الهرم) بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر – الثلاثيني – خاتم المرسلين – مطار إمبابة).

3 - تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع نحو 5 مليارات جنيه.

4 - يعتبر أول محور مروري حر يربط شمال وجنوب محافظة الجيزة.

5 - يوفر محور ترعة الزمر نصف مسافة الرحلة بين شطري المحافظة باستغلال القوس الغربي للطريق الدائري.

6 - يستهدف المشروع توزيع الحركة المرورية في محافظة الجيزة بما يخفف من حدة التكدس.

7 - انتهت وزارة الإسكان مؤخرا من تركيب الكمرات المعدنية لكوبري تقاطع محور ترعة الزمر مع شارع الهرم.


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