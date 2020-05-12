 الاتحاد التونسي يكشف موعد استئناف التدريبات ومباريات الدوري - بوابة الشروق
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الاتحاد التونسي يكشف موعد استئناف التدريبات ومباريات الدوري

الشروق
نشر فى : الثلاثاء 12 مايو 2020 - 2:55 م | آخر تحديث : الثلاثاء 12 مايو 2020 - 2:55 م

كشف وديع الجرئ، رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم موعد عودة لاعبي الأندية لاستئناف التدريبات من جديد، تمهيدًا لاستكمال الموسم الجاري المتوقف منذ شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الجرئ في تصريحاته لقناة الدوري والكأس ونقلتها صحيفة الشروق التونسية أن يوم 24 مايو هو المحدد لعودة اللاعبين لاستئناف لتدريبات حسب الاتفاق مع السلطات التونسية.

وأكد أن بطولة الدوري التونسي سيتم استئناف نشاطها في الأسبوع الأول من شهر أغسطس، على أن تنتهي في الأسبوع الاخير من شهر سبتمبر القادم، بينما ينطلق الموسم الجديد في 24 أكتوبر.

أما عن مباراة السوبر التونسي بين الترجي والنادي الصفاقسي والتي تأجلت بسبب وباء كورونا علّق الجريء قائلًا :"هذه المباراة ستقام قبل 30 سبتمبر باعتبارها ذات أولوية ولو كان ذلك على حساب نهائي كأس تونس هذا الموسم الذي يمكن أن يرحل إلى الموسم القادم".


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