استطلاع: أكثر من ثلث الأتراك يخشون من أزمة اقتصادية وشيكة

أظهرت نتائج استطلاع للرأي نشرت اليوم الثلاثاء، أن أكثر من ثلث الأتراك يخشون من أن تسبب جائحة كورونا اضطرابات مالية واقتصادية وشيكة في البلاد.

وبحسب الاستطلاع فإن 36% من 5200 شخص أجابوا على استطلاع الرأي الذي أجرته شركة "ماك" لاستطلاعات الرأي في تركيا، فإن ازمة اقتصادية كبيرة قد تكون وشيكة، وفقا لما ذكره موقع "ديكان" الاخبارى.

وقال 44 % ان الجائحة قد تتسبب ببعض التأثير ، بيد أن الاقتصاد سيتعافى سريعا، مرددين رسالة الحكومة، وقال 15 % إنه لن يكون هناك تأثير .

وأفاد الاستطلاع أن 20 % من العينة التي أخذت من جميع أنحاء تركيا قالوا إنهم تأثروا بشكل كبير بالوباء ، بما في ذلك فقدان وظائفهم ، في حين قال 41 % أنهم عانوا مالياً بشكل كبير.

وقال 25 % ممن شملهم الاستطلاع إن الحكومة تبذل كل ما في وسعها للتعامل مع تأثير الوباء ، وقال 22 % آخرون إنه كان بإمكان الحكومة تقديم المزيد من الدعم الاقتصادي بشكل مركزي.

كما اشتكى 25 % من قيام حزب العدالة والتنمية الحاكم بعرقلة المساعدات المالية من البلديات التي تديرها أحزاب المعارضة.

وهز الاقتصاد التركي تفشي الفيروس التاجي في الوقت الذي كان يتعافى فيه من أزمة العملة التي ألمت به في صيف 2018. وهبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي على الرغم من التدخلات في سوق العملات من قبل البنك المركزي، فيما توقع صندوق النقد الدولي انكماشا اقتصاديا بنسبة 5% هذا العام.