غلق وتشميع 4 محلات ومقاهي لمخالفتهم مواعيد وقرارات الغلق بكفر الدوار

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في إطار تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء، بشأن مواعيد غلق المحلات التجارية ضمن إجراءات مواجهة "فيروس كورونا المستجد"، وكذلك تعليمات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات لضبط وردع المخالفين.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار؛ برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، بغلق وتشميع عدد ٣ محلات لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وكذلك غلق وتشميع مقهى، لعملها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بخصوص غلق جميع المقاهي والملاهي والنوادي الليلية وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم التسلية أو الترفيه؛ ضمن إجراءات مواجهة "فيروس كورونا المستجد".

جاء ذلك خلال حملة موسعة قامت بها الوحدة، من خلال قسم الإشغالات بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار، للمرور على المحلات التجارية بنطاق المدينة، للتأكد من التزامها بمواعيد الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.