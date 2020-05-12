 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا في الخليل ويستهدف الصيادين في بحر غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا في الخليل ويستهدف الصيادين في بحر غزة

رام الله - أ ش أ:
نشر فى : الثلاثاء 12 مايو 2020 - 9:50 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 12 مايو 2020 - 9:50 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فلسطينيا عقب دهم وتفتيش منزله في مدينة الخليل.
كما توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي -حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- في أراضي الفلسطينيين الزراعية شرق مخيم البريج بقطاع غزة، وسط أعمال تجريف وإطلاق نار متقطع في المكان، فيما استهدفت بحرية الاحتلال برصاص أسلحتها، الصيادين في بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة ما ألحق أضرارا في أحد المراكب، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين.
يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل شبه يومي استهداف الصيادين في بحر غزة، والتوغل في المناطق الحدودية شمال وشرق القطاع، وإطلاق النار على الصيادين والمزارعين.

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