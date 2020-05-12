محافظ شمال سيناء: 82 % نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

شدد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة، على سرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية فى مواعيدها المحددة.

وقال المحافظ خلال الاجتماع التنفيذى لمناقشة الخطة بحضور هشام الخولى نائب المحافظ ، وأسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، ومحمد عبد الخالق مدير عام إدارة التخطيط فى ديوان عام المحافظة ، ورؤساء مجالس المدن والجهات المعنية، اليوم الثلاثاء، أن نسبة تنفيذ المشروعات على مستوى مشروعات الخطة بلغت 82 %، حيث بلغ اجمالى المنصرف مبلغ 209 ملايين و 903 آلاف جنيه فى مختلف القطاعات .

ووجه بإنهاء العمل فى كافة المشروعات وختام الأعمال نهاية الشهر الجاري.. معربا عن شكره للعاملين فى القطاع الطبي لجهودهم في الحفاظ على خلو المحافظة من الإصابة بفيروس كورونا بفضل جهود العاملين فى قطاع الصحة وتعاون باقى اللأجهزة والجهات المعنية.

وأكد أن شمال سيناء كانت سباقة فى اتخاذ الإجراءات والتزام الأهالى بالقرارات التى اتخذتها الدولة لمجابهة الفيروس حيث اتخذت عددا من الإجراءات لمجابهة الفيروس مثل منع التجمعات وإقامة الأفراح والعزاء وتخفيض عدد العمالة فى المصالح الحكومية إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وإجراءات العزل والتقصي مع مختلف الحالات.

ومن جانبه أكد مدير عام إدارة التخطيط فى ديوان عام المحافظة، أن الخطة الاستثمارية للمحافظة تبلغ 261 مليونا و131 ألف جنيه من بينها 255 مليونا و480 ألف جنيه كتمويل من بنك الاستثمار القومى والخزانة العامة، و5 ملايين و651 ألف جنيه كتمويل ذاتى مشيرا إلى أن نسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية فى مختلف مراكز المحافظة متباينة ما بين 47 و 99 %.