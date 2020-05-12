

بدأت أحداث الحلقة الثامنة عشر، من مسلسل "البرنس"، بتأديب "رضوان" الفنان محمد رمضان، بعد أن اكتشف حراس السجن بوجود هاتف محمول معه، وتم تحويله لمأمور السجن، الذي حاول معرفة كيفية الحصول على هاتف، لكنه كان يصرح لانقاذ ابنته مريم، حتى قام المأمود بأمر الحراس بوضعه في السجن الإنفرادي.

كما نجحت خطة "فدوى" الفنانة روجينا، وزوجها "فتحي" الفنان أحمد زاهر، وتم خطف مريم ابنة "رضوان" الفنان محمد رمضان، ووضعها في منزل زوجته، وشعر رضوان بالخوف على ابنته بعدما علم بانها مع شقيقه فتحي وتكرار مافعله مع زوجته وابنه.

وقام حما رضوان بإبلاغ الشرطة عن خطف مريم من قبل فتحي، لكن فتحي انكر بعد مواجهته في التحقيقات انه قام بخطفها، لكنه يريد ان يتولى شأنها حتى يتم الافراج عن والدها.

واصحب فتحي وأشقائه الطفلة أثناء زيارة رضوان في السجن وتم مساومته عليها مقابل الميراث، ويخضع رضوان لطلباتهم من أجل حماية ابنته من بطشهم، ووقع على عقد بيع المنزل لفتحي بتاريخ قديم، وخلال عودتهم قام فتحي بترك مريم في أحد الأماكن.