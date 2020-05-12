الزعيم الأسبق للحزب الاشتراكي الألماني يحذر من خطورة استئناف الدوري

أعرب مارتين شولتس، الزعيم الأسبق للحزب الاشتراكي الديمقراطي، عن قلقه الكبير وتشككه حيال استئناف الدوري الألماني لكرة القدم في الأسبوع المقبل.

وفي مقابلة مع صحيفة "كولنر شتات-انتسايجر" الألمانية الصادرة غدا الأربعاء، قال الرئيس الأسبق للبرلمان الأوروبي إن " الأمر برمته يمكن أن يفشل بشدة".

وأضاف شولتس/64 عاما/ أنه مسرور كمشجع للكرة بعودة المسابقة " لكن على الجانب الآخر أجد لزاما علي أن أنظر إلى المخاطر المختلفة، والمخاطر الطبية موجودة بالتأكيد".

وتساءل شولتس عما إذا كان من الممكن تجاوز تفضيل الدوري بينما الجزء الأكبر من المجتمع مضطر في الوقت الراهن إلى التخلي أو إلى تحمل الكثير من الأشياء، وتابع أن الحجر الصحي لحالتي كورونا في نادي دينامو دريسدن يوضح " مدى رقة طبقة الجليد التي يجري السير فوقها".

ورأى شولتس أنه إذا أفلحت خطة رابطة الدوري الألماني الخاصة بإجراءات الصحة العامة فإن هذا سيكون "رائعا"، وأضاف أنها إذا فشلت " فسيكون واحد من أكبر الاتحادات الرياضية في العالم وأقواها اقتصاديا، قد فشل بهذا النهج، وسيكون لهذا تأثيرات كبيرة على الصعيد السياسي والسياسة الرياضية".

ومن المنتظر أن يتم استئناف مباريات دوري الدرجة الأولى والثانية في ألمانيا يوم السبت المقبل.