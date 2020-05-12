وزير العدل ورؤساء الجهات والهيئات القضائية يتفقون على عودة المحاكم بإجراءات احترازية والعمل بالصيف

أصدرت وزارة العدل بيانا بتفاصيل لقاء وزير العدل المستشار عمر مروان بالمستشارين رؤساء الجهات والهيئات القضائية تضمن القرارات التي اتخذت للتعامل مع عودة المحاكم في الفترة المقبلة في ظل جائحة كورونا.

حضر الاجتماع كل من المستشارين: سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعبد الله عصر، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومحمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، وبدري عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وحماده الصاوي، النائب العام، والدكتور أبو بكر الصديق، رئيس هيئة قضايا الدولة ، وعصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وفي بداية اللقاء أشار وزير العدل إلى تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل الجهات والهيئات القضائية ، وحرصه على توفير بيئة عمل مناسبة لهم ، وكذلك اهتمامه بتطوير أساليب العمل وفق أحدث التقنيات .

ثم تناول اللقاء عدداً من الأمور المشتركة بين هذه الجهات والهيئات، حيث تم الاتفاق على ما يلي:

- عودة جلسات المحاكم عقب أجازة عيد الفطر المبارك تدريجياً.

- على أن يصاحبها التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ومن هذه التدابير: تحديد عدد الحضور في قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها، والحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص، وارتداء الكمامات للكل قضاة ومحامين ومتقاضين وموظفين، فضلاً عن إجراء التطهير اليومي لأماكن انعقاد الجلسات.

وأضاف البيان: نحن على ثقة في حرص الجميع على اتباع التعليمات والمساعدة في تطبيقها.

كما تم الاتفاق على العمل خلال أشهر الصيف لتعويض فترة التأجيلات في نظر القضايا والحفاظ على مصالح المواطنين.

كما ستقوم كل جهة وهيئة قضائية باستكمال منظومة ميكنة التقاضي بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وبمعاونة فنية من وزارة العدل.

وفي نهاية اللقاء وجه رؤساء الجهات والهيئات القضائية الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه بشئون الجهات والهيئات القضائية وحرصه على تطوير منظومة العمل بها.