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قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن أكثر من 3ر1 مليون مواطن في شرق أفريقيا تضرروا جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات خلال الأسابيع الماضية.

وجاء في تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية إن ما لايقل عن 481 ألف شخص تعرضوا للنزوح منذ بدء موسم الأمطار في آذار/مارس الماضي.

وتسبب هطول أمطار غزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، وألحق الضرر بالنية التحتية وسبل عيش المواطنين في دول مثل بوروندي وكينيا وإثيوبيا ورواندا والصومال وتنزانيا.

وأوضح التقرير أن مستوى مياه بحيرة فيكتوريا في أوغندا وصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 1964.

ويرجع هطول الأمطار الغزيرة إلى ظاهرة مناخية يطلق عليها ثنائية القطب في المحيط الهندي، وهي مرتبطة أيضا بوقوع حرائق غابات مدمرة في أستراليا مطلع هذا العام.