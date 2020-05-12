 أرامكو السعودية تعلن تراجع صافي أرباحها في الربع الأول من العام بنسبة 25% - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 مايو 2020 2:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

أرامكو السعودية تعلن تراجع صافي أرباحها في الربع الأول من العام بنسبة 25%

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 12 مايو 2020 - 11:50 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 12 مايو 2020 - 11:50 ص

أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن تراجع صافي أرباحها في الربع الأول من العام بنسبة 25%؛ جراء انخفاض أسعار الخام.
وأشارت «أرامكو»، حسبما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، صباح الثلاثاء، إلى أن أزمة فيروس كورونا ستؤثر على الطلب وعلى إيرادات العام الجاري.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك