أرامكو السعودية تعلن تراجع صافي أرباحها في الربع الأول من العام بنسبة 25%

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أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن تراجع صافي أرباحها في الربع الأول من العام بنسبة 25%؛ جراء انخفاض أسعار الخام.وأشارت «أرامكو»، حسبما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، صباح الثلاثاء، إلى أن أزمة فيروس كورونا ستؤثر على الطلب وعلى إيرادات العام الجاري.