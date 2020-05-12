أرامكو السعودية تعلن تراجع صافي أرباحها في الربع الأول من العام بنسبة 25%

أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن تراجع صافي أرباحها في الربع الأول من العام بنسبة 25%؛ جراء انخفاض أسعار الخام.

وأشارت «أرامكو»، حسبما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، صباح الثلاثاء، إلى أن أزمة فيروس كورونا ستؤثر على الطلب وعلى إيرادات العام الجاري.