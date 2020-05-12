أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة ستقوم غدا بصرف مساعدات عينية للمتضررين من قرار إغلاق المقاهي بباقي مراكز المحافظة بعد الانتهاء من الصرف بمركز الداخلة، سيتم إستمرار تيسير إجراءات صرف منحة العمالة الغير منتظمة بالبنك الزراعي وفروع البريد المصري حتي 14 مايو الجاري.

يذكر ان محافظة الوادي الجديد قامت بإغلاق أكثر من 100 مقهى وكافيه على مستوى المحافظة كإجراء إحترازي لمواجهة فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات رئيس الوزراء .

ووجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الشكر لأصحاب المقاهي على سرعة الاستجابة وتنفيذ قرار الغلق في إطار المسئولية في التصدي للفيروس القاتل مشيرا انه سيتم تعويض اصحاب المقاهى والعاملين بها .