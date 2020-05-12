لافروف: روسيا مستعدة للمشاركة في قمة «خماسية» للأعضاء الدائمين بمجلس الأمن

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، استعداد بلاده للمشاركة في قمة قادة الدول الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي، عبر الفيديو حتى ولو تقرر عقدها غدا.

وقال لافروف - خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع عبر الإنترنت لمجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة، اليوم الثلاثاء - "نحن مستعدون لمثل هذا الاجتماع حتى ولو تقرر عقده غدا"، مشيرا إلى عدم وجود مشاكل لدى بلاده بشأن تحديد الإطار الزمني لهذه القمة.

وأضاف: "سنكون مستعدين لتقديم كل المساعدة الممكنة لشركائنا بين الدول الخمس للتوصل إلى توافق في الآراء إذا كانت المسألة تعتمد على صيغ معينة لمسودة الوثيقة النهائية"، موضحا أن الرئيس فلاديمير بوتين سيجد فرصة للمشاركة في هذا المؤتمر عبر الفيديو والأمر لا يتعلق بموسكو ويتعلق بالأعضاء الدائمين الآخرين بمجلس الأمن.

وشدد لافروف، على أن بلاده كانت مستعدة لهذه القمة منذ النصف الثاني من شهر أبريل الماضي.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد طرح في وقت سابق عقد قمة لقادة الدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة (روسيا، الولايات المتحدة، الصين، فرنسا وبريطانيا)، لبحث التحديات الماثلة أمام العالم والعمل معاً لمواجهتها.

وأعربت جميع هذه الدول عن موافقتها للمشاركة في مثل هذه القمة، إلا أنه حتى اليوم لم يتم التوافق بعد على موعد محدد لعقدها.