تجهيز المدينة الشبابية ببورسعيد لعزل مصابي كورونا ممن لم تظهر عليهم الأعراض

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالدور البطولي الذي يقوم به أفراد الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وكافة العاملين بالمنظومة الصحية، خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمثل حربا تواجه العالم لأول مرة.

وأكد خلال لقائه مع الأطقم الطبية بديوان عام المحافظة اليوم الثلاثاء، أن الفريق الطبي المصري يبذل مجهودات مضينة للحفاظ على أرواح المواطنين ومواصلة العمل ليل نهار للتغلب على الأزمة الراهنة، مؤكدا تقديم كل الدعم والشكر لهم على أداء عملهم على أكمل وجه.

وقال إنه يجري تجهيز المدينة الشبابية ببورسعيد لتكون عزلا صحيا لمصابي المحافظة بفيروس كورونا الذين لم تظهر عليهم أعراض المرض، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لتوفير أماكن عزل صحي في جميع المحافظات بالمدن الجامعية والمراكز الشبابية.

وطالب اللواء عادل الغضبان، بتوفير كافة سبل الراحة والطمأنينة للمواطنين الذين يخضعون للعزل داخل المدينة الشبابية، وتقديم الرعاية الصحية والطبية المتكاملة للمصابين وتوفير كافة احتياجاتهم للمرور من هذه الأزمة بسلام.

وأكد أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين والتغلب على أية مشكلات من أجل التغلب على هذه المرحلة الحرجة والحفاظ على صحة المواطنين وحياتهم في المقام الأول.

وناشد المحافظ المواطنين بالتزام التعليمات المقررة من الجهات المعنية، مؤكدا ضرورة تشجيع أطقم الجيش الأبيض ودعم مجهوداتهم للحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين.