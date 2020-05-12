 نقيب محامي الدقهلية يعلق على واقعة الخلاف بين ضابط الكمين والزميل المتهم بالتعد عليه في المنصورة - بوابة الشروق
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نقيب محامي الدقهلية يعلق على واقعة الخلاف بين ضابط الكمين والزميل المتهم بالتعد عليه في المنصورة

نقابة المحامين
نقابة المحامين
أسماء الدسوقي
نشر فى : الثلاثاء 12 مايو 2020 - 1:54 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 12 مايو 2020 - 1:54 ص

علق محمد الغمري، نقيب محامي الدقهلية، على واقعة الخلاف الذي حدث في المنصورة بين المحامي محمد عبدالمولى والضابط كريم عرفة، قائلًا: «المحامي دخل على الكمين بعد الساعة التاسعة وبرر للضابط أنه كان يوصل والدته إلى القاهرة، وبعد شد وجذب سلم المحامي الرخص وطلب منه الضابط أن يذهب».

وأضاف «الغمري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن المحامي بعد عن الكمين وتواصل معه شخصيًا لإعادة الرخص، متابعًا: «الضابط جري على المحامي وشده من سيارته وهو طالع، عشان كده وقع».

وأكد أن المحامي لم يدهس الضابط بسيارته، لكنه تحرك بسيارته خوفًا من الضابط وطريقته العنيفة معه، لافتًا إلى أن الضابط هدده بسلاحه.

وذكر أن النيابة اتهمت المحامي بتهمتي التعد على الضابط أثناء أداء عمله، وكسر الحظر، مضيفًا أن رخص المحامي تسلمتها النيابة من الضابط.

وأوضح أن أمراء شرطة الكمين قالوا أثناء التحقيقات، إنهم لم يروا الواقعة، لأنها بعيدة عن مكان الكمين، متسائلًا: لماذا ذهب الضابط وراء المحامي بعد سحب الرخص منه؟


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