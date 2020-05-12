بريطانيا والجامعة العربية تؤكدان دعم العراق في مواجهة الأزمات

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جدد وزير خارجية بريطانيا دومنيك راب، اليوم الثلاثاء، دعم بلاده للعراق سياسيا واقتصاديا وأمنيا، وفي جهود مكافحة جائحة كورونا.

وأكد الوزير البريطاني، في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي للتهئنة بمناسبة تسلمه مهام رئاسة الحكومة الجديدة على "استمرار الشراكة والتعاون ودعم بريطانيا للعراق، والتصدي للتهديدات المشتركة، وعلى رأسها الحرب ضد الإرهاب".

من جهته، رحب رئيس الوزراء العراقي: "بتطوير العلاقات بين البلدين بما يحقق المصالح المتبادلة".

ووجّه الكاظمي دعوة إلى وزير الخارجية البريطاني لزيارة العراق.

بدوره، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم دعم الجامعة للعراق والحكومة العراقية الجديدة في مواجهة الأزمات التي تواجه المنطقة والعالم.

وقال أبو الغيط، في اتصال هاتفي مع الكاظمي للتهنئة بمناسبة توليه منصب رئاسة الحكومة، إن "الجامعة العربية تدعم العراق والحكومة الجديدة في مواجهة الأزمات التي تواجه المنطقة والعالم".

وشدد على "أهمية تنسيق المواقف العربية وتذليل الخلافات العربية الداخلية والتعاون والتنسيق بما يخدم تطلعات الشعوب العربية".

وعلى صعيد متصل، بحث الكاظمي اليوم مع الممثل الخاص لبعثة البنك الدولي في العراق رمزي نعمان سبل تجاوز الازمة الاقتصادية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي إن "الكاظمي بحث مع نعمان سبل تنسيق العمل بين الحكومة العراقية والمؤسسات الدولية لتجاوز الأزمة الاقتصادية، والعمل على إطلاق جهود الإصلاح الاقتصادي التي من شأنها تشجيع الاستثمار والإعمار وتعزيز الواقع الخدمي، وتوفير فرص العمل".