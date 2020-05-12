الصين تأمل تشكيل حكومة وحدة وطنية أفغانية في أقرب وقت ممكن

أعربت الصين اليوم الثلاثاء عن أملها تشكيل حكومة وحدة وطنية أفغانية في أقرب وقت ممكن؛ لمساعدة أفغانستان على مكافحة فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) وتعزيز المصالحة السلمية في البلاد.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية "تشاو لي جيان" خلل المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على تقارير بأن الرئيس الأفغاني أشرف غني وخصمه السياسي رئيس الوزراء السابق عبدالله عبد الله اتفقا على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأن الجانبين سيوقعان الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال جيان "إن الصين وأفغانستان جارتان وصديقتان تقليديتان وشريكتان استراتيجيتان. ونحن حريصون بشدة على رؤية أفغانستان تحقق السلام والاستقرار في وقت مبكر".

وأضاف جيان "تابعت الصين التقارير المذكورة، وتقدر الحوار الإيجابي والمفيد الذي أجري مؤخرا بين فريقي غني وعبد الله، وتتطلع إلى أن تركز الأطراف المعنية في أفغانستان على مصالح البلد والشعب، وأن تشكل حكومة شاملة وموحدة في وقت مبكر لمساعدة أفغانستان على التصدي للوباء وتعزيز المصالحة السلمية".