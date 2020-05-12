 الأمن الروسي يُحبط عملا إرهابيا كان يستهدف مبان حكومية وسط البلاد - بوابة الشروق
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الأمن الروسي يُحبط عملا إرهابيا كان يستهدف مبان حكومية وسط البلاد

الشرطة الروسية
الشرطة الروسية
أ ش أ:
نشر فى : الثلاثاء 12 مايو 2020 - 3:14 م | آخر تحديث : الثلاثاء 12 مايو 2020 - 3:14 م

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن إحباط عمل إرهابي في مدينة كيمري بمقاطعة "تفير" بوسط روسيا، كان يستهدف مبان حكومية.

وأفاد بيان لجهاز الأمن الروسي اليوم الثلاثاء بأنه تم اعتقال مواطن روسي من مواليد عام 2001، متورط في الإعداد لإحراق مبان حكومية والهجوم على موظفين حكوميين.

وأشار البيان إلى مصادرة مسدس صوت وذخيرة مصنوعة يدويا و3 قنابل مولوتوف وسلاح أبيض ومنشورات تحتوي على خطط ارتكاب الجرائم.

وأضاف أنه تم فتح تحقيق في الحادث، بتهمة التحضير لتنفيذ عمل إرهابي، موضحا أن الشخص المعتقل رهن الاحتجاز المؤقت بدون ذكر الدوافع، التي كان يسترشد بها المتهم.

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