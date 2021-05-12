شيخ عقل الطائفة الدرزية: الحذر من انفجار اجتماعي شامل في لبنان جراء تفاقم الأزمات

حذر شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان الشيخ نعيم حسن، من أن لبنان مقبل على "انفجار اجتماعي شامل" جراء الأزمات المتلاحقة والمتراكمة والمزمنة التي تشهدها البلاد، واستمرار تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة وتسارع وتيرة الانهيار على وقع الفراغ والتشرذم والهروب إلى عصبيات الطوائف واحتقار خيارات الشعب.

ودعا شيخ عقل الطائفة الدرزية -في كلمة له اليوم بمناسبة عيد الفطر- المسئولين السياسيين اللبنانيين إلى إعلاء المصلحة الوطنية العليا، تحقيقا للغاية التي أئتمنوا عليها في مناصبهم، مشيرا إلى أن المناصب تزول ويبقى الوطن.

وقال: "على من يتولون شئون القرار والحكم في البلاد ألا يضربوا بعرض الحائط هموم الناس ومصلحة الوطن التي تتداعى جدران مؤسساته واحدة تلو الأخرى، فالحذر من الانفجار الاجتماعي الشامل، ومن بركان الجوع والكرامة، وليكن الاستدراك السريع عبر تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ برنامج عمل فاعل لوقف الانهيار قبل فوات الأوان".

وأضاف: "القليل من الأخلاق اليوم كفيل بتشكيل حكومة تُسارع إلى الوفاء بأمانة رعاية الشعب، عوضا عن المعاندة في هذا الوضع القاتل الذي يتعهد التعطيل والانهيار وتخريب البيوت، وكأن ليس للبنان الوطن وجود بل المهم هو السلطة ولو فوق كل هذا الخراب".