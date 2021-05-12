محافظ المنيا يعتمد جداول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني

اعتمد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الثاني 2020 /2021، والتي ستبدأ اعتبارا من يوم السبت الموافق 5 يونيو القادم، وتنتهي يوم الخميس الموافق 10 يونيو، وذلك طبقا للقرار الوزاري 313 لسنة 2011، على ان يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية، فتبدأ امتحاناتهم يوم 2/6 وتنتهي 10/ 6، وبالنسبة للشهادة الإعدادية للمكفوفين فتبدأ في 22/5 حتي 27 / 5، وبالنسبة للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع فتبدأ امتحاناتهم يوم 22/5 حتى 27/ 5، وامتحاناتهم العملية تكون أيام السبت والاحد والاثنين 29، و30 / 4، 2/ 5 /2021.