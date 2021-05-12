وزير الخارجية الألماني: إطلاق الصواريخ على إسرائيل غير مقبول إطلاقا

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن «إطلاق الصواريخ على إسرائيل غير مقبول إطلاقا ويجب إيقافه على الفور»، مؤكدًا أن «إسرائيل تمتلك الحق في الدفاع عن النفس في هذه الحالة».

وأضاف ماس، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن «هذا التصعيد في العنف لا يمكن التسامح معه أو قبوله».

Der Raketenbeschuss Israels ist absolut inakzeptabel und muss sofort beendet werden. #Israel hat in dieser Situation das Recht auf Selbstverteidigung. Diese Eskalation der Gewalt ist weder zu tolerieren noch zu akzeptieren. — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) May 11, 2021

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الثالث على التوالي، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 53 شهيدا، بينهم 14 طفلا، و3 نساء، و321 مصابا بعضهم بحالة الخطر.