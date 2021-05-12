وقعت كوريا الجنوبية وإسرائيل، اليوم الأربعاء، اتفاقية التجارة الحرة، وهي خطوة يمكن أن تساعد اقتصاد كوريا الجنوبية – الرابع في آسيا – على تسريع صادرات السيارات وقطع غيارها.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الرسمية «يونهاب»، اليوم الأربعاء، وقعت وزيرة تجارة كوريا الجنوبية يو ميونغ-هي، الاتفاقية رسميًّا مع نظيرها الإسرائيلي عمير بيرتس، خلال حفل في سيئول، وفقًا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وقد توصل الجانبان إلى الاتفاقية في عام 2019، بعد 3 سنوات من بدء المفاوضات.

وقالت يو: «إن اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل لن تركز فقط على خفض الرسوم الجمركية أو تحسين بيئة الأعمال، ولكنها ستعمل أيضًا كمنصة صلبة لنمو الاقتصادي للبلدين، من خلال تسريع التعاون في الصناعات المتقدمة».

وبذلك تعد كوريا الجنوبية أول دولة آسيوية توقع اتفاقية تجارة حرة مع إسرائيل، ومن المتوقع أن يساعد ذلك الاقتصاد الكوري على التمتع بمزايا على الجيران الآخرين، مثل الصين واليابان.

وبموجب اتفاقية التجارة الحرة، ستزيل كوريا الجنوبية الرسوم الجمركية على 95.2% من المنتجات، في حين ستزيل إسرائيل الرسوم الجمركية على 95.1% من المنتجات الكورية.

وسيتم إزالة الرسوم الجمركية على صادرات كوريا الجنوبية من السيارات على الفور، التي تبلغ قيمتها حاليا 7%، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المفروضة على قطع غيارها وتبلغ نسبتها ما بين 6 إلى 12%. ويمثل القطاعان ما نسبته 47% من جملة صادرات كوريا الجنوبية إلى إسرائيل.

ومن بين القطاعات المستفيدة الأخرى: المنسوجات ومستحضرات التجميل في كوريا الجنوبية، والتي سيتم إزالة الرسوم الجمركية عنها والتي تبلغ نسبتها 6% و12% بموجب الاتفاقية.

وستلغي كوريا الجنوبية الرسوم الجمركية على فاكهة الكريب فروت (Grapefruit) والتي تبلغ قيمتها 30%. لكن الوزارة ذكرت أن الرسوم سيتم رفعها على مراحل خلال سبع سنوات، لمراعاة احتجاج المزارعين المحليين.

وسيتم إلغاء الرسوم الجمركية التي تفرضها سيئول على الأجهزة الطبية، والتي تبلغ حاليًّا 8%، على مدى عقد من الزمان.

وسوف تقوم كوريا الجنوبية برفع الرسوم الجمركية على المعدات ذات الصلة بقطاع رقائق الذاكرة المستوردة من إسرائيل على الفور.

وستقدم اتفاقية التجارة الحرة أيضًا ما يسمى بالمعاملة الوطنية الأكثر تفضيلًا من حيث الاستثمار، وذلك للشركات التي ليس لها وجود في الدولة الأخرى. وسيتم أيضا السماح للعمال الكوريين الجنوبيين المقيمين في إسرائيل بتمديد إقامتهم في الدولة الشرق أوسطية، والتي كانت محدودة بـ 63 شهرًا قبل ذلك.

وتدعو الاتفاقية إلى انتظار موافقة البرلمان قبل التنفيذ. وتهدف كوريا الجنوبية إلى دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ في غضون عام 2021.

ومن ناحية أخرى، لن تغطي اتفاقية التجارة الحرة الأخيرة الأراضي الفلسطينية.

ويُذكر أن كوريا الجنوبية لديها حاليًّا اتفاقيات تجارة حرة مع 17 دولة وتكتلات إقليمية، من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان).