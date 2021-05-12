الحكومة الألمانية تمهد الطريق لمزيد من مساعدات كورونا لوسائل النقل العام

تتلقى مرافق تشغيل الحافلات والقطارات في جميع أنحاء ألمانيا مساعدات مالية حكومية بسبب انهيار الإيرادات خلال أزمة كورونا.

ووافقع مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون ينص على تخصيص مليار يورو أخرى لدعم وسائل النقل العام هذا العام.

وقال وزير النقل أندرياس شوير إن النقل العام المحلي الصديق للبيئة يمكن أن يستمر عبر هذه المساعدات بكفاءة وموثوقية.

ومن الممكن تمرير القانون في البرلمان الألماني بأصوات أعضاء الائتلاف الحاكم.

وفي العام الماضي قدمت الحكومة الألمانية 5ر2 مليار يورو إضافية للنقل المحلي، ذلك بالإضافة إلى التمويل الإقليمي السنوية، والذي يرتفع هذا العام إلى ما يقرب من 3ر9 مليار يورو. وتتعهدت الولايات الألمانية بتقديم مساعدات مالية لوسائل النقل العام المحلية بنفس قدر المبلغ الذي تقدمه الحكومة الاتحادية.

وكانت شركات النقل العام أعربت عن انزعاجها من الانخفاض الحاد في أعداد الركاب، لأن العديد من الموظفين يعملون من المنزل في ظل الجائحة.

ويفضل بعض الركاب تجنب الحافلات والقطارات في أوقات الذروة.

وحذر اتحاد شركات النقل الألمانية من أن تراجع الإيرادات أدى بشكل متزايد إلى نقص في السيولة.

ومع ذلك، أبقى مقدمو الخدمات على حجم عروضهم دون تغيير من الناحية العملية للقوى العاملة الضروري تواجدها في أماكن العمل وجميع المواطنين الذين يعتمدون على التنقل بالوسائل العامة.

وبسبب نقص الإيرادات، من المتوقع أن يتعرض القطاع لخسائر قدرها 6ر3 مليار يورو هذا العام.