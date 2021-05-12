عرضت فضائية «سكاي نيوز عربية» مقطع فيديو يرصد محاولة مستوطن إسرائيلي منع مراسل القناة فراس لطفي، من التغطية الحية داخل إحدى المناطق داخل تل أبيب.

وقال المراسل إن المستوطن يتهجم على طاقم القناة بدعوى رصد المكان، متابعًا: «يهددنا بأننا سنتعرض للخطر هنا وسيضربنا وإحضار أناس لضربنا، ويضع يده على عدسة الكاميرا».

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الثالث على التوالي، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 54 شهيدا، بينهم 14 طفلا، و3 نساء، و321 مصابا بعضهم بحالة الخطر.